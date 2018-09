Hoogleraar: 'Dit laat zien dat hardere straffen nodig zijn'

Bakker pleitte al eerder voor hogere straffen tegen terreurverdachten. Dat de vermeende spil in deze nieuwe zaak een al eerder veroordeelde persoon is, onderstreept dat, zegt Bakker nu. ,,Wat je ziet is dat deze mensen, als ze eenmaal opgepakt zijn, dus toch een gevaar blijven. Ook al weten ze dat ze in het vizier zijn van de veiligheidsdiensten. Daarom vind ik: hou deze mensen langer in de gevangenis als ze eenmaal kwade bedoelingen blijken te hebben. Want ze komen er net zo boos weer uit als ze er in gingen. Dan kun je ze maar beter wat langer van straat houden, om in elk geval de veiligheid te waarborgen. Het geeft de diensten ook lucht, want al die mensen die weer vrijkomen, moeten we continue monitoren. Dat toont deze zaak waarschijnlijk weer aan.’’