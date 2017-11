Hoogbejaarde (108) opgelicht voor cokeverslaving, dader krijgt vijf jaar cel

Uroloog begrijpt patiënten beter na eigen opname in ziekenhuis

16:00 Met spoed werd hij opgenomen in zijn eigen Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Uroloog Michael van Balken was ineens de patiënt op de brancard. Hij leerde veel in die tijd. ,,Je leefstijl aanpassen is echt lastig.''