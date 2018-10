Hoofdverdachte kruipruimtemoord Zwolle was bang voor slachtoffer

Mark de G., de hoofdverdachte in de zaak rondom de gruwelijke dood van Deniz Guldogdu uit Zwolle, stelt dat hij door het slachtoffer gedwongen werd om te werken in de hennepteelt. Dat zei zijn advocaat Anno Huisman vanochtend in de rechtbank in Zwolle. Justitie ontkrachtte dat verhaal niet en noemde het ‘niet onaannemelijk’.

Volgens kennissen waren De G. en Guldogdu boezemvrienden. Ze kenden elkaar al sinds hun jeugd. Maar raadsman Huisman stelde vanochtend dat De G. vrees had voor zijn ‘kameraad’. Die zou hem gedwongen hebben om in de hennepteelt actief te blijven, terwijl De G. dat niet langer wilde.



Al in 2011 of 2012 zou daarover een melding bij de politie binnen zijn gekomen, zo zei de advocaat dinsdagochtend tijdens een zogenoemde regiezitting in Zwolle. Justitie weerspreekt dat beeld niet, maar ziet dit juist als een mogelijk motief voor het misdrijf.

Pistool

De familie van het slachtoffer was in grote getale naar de Zwolse rechtbank gekomen. Acht van hen claimen afzonderlijk 25.000 euro vanwege de opgelopen grote psychische schade. Ook De G. was aanwezig. Hij wordt er van verdacht de 38-jarige Deniz om het leven te hebben gebracht met een pistool.



Het slachtoffer werd door een kogel in zijn hoofd geraakt. Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie hem van het in delen hakken en verstoppen van het stoffelijk overschot. Het lichaam is in verschillende stukken teruggevonden onder de vloer van het huis van De G.

Ongeluk