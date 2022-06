Hoofdverdachte aanslagen fruithandel De Groot ‘ging vanuit cel door met crimineel handelen’

Voor G. is Vught al zijn derde ‘tussenstop’ sinds hij zo’n 1,5 jaar geleden voor de tweede keer werd opgepakt voor betrokkenheid bij aanslagen op thuisadressen van (oud-)medewerkers van het fruitbedrijf in het Brabantse Hedel. Eerder zat hij in De Schie in Rotterdam, waarna de EBI ‘light’ in Leeuwarden zijn nieuwe tijdelijke thuis werd. Nu zit de man uit Naarden in een nóg strenger regime vast nadat er ‘aanwijzingen van voortgezet crimineel handelen’ aan het licht kwamen.