Hoofdrolspeler in affaire rond schaduwen advocaten: ‘Ik werd bedreigd met foltering’

Dat schrijft Khalid J. (35) in een brief aan de rechtbank, die door deze krant is ingezien. Hij is de persoon met wie advocaat Leon van Kleef werd gezien toen die werd geschaduwd door de politie in de zoektocht naar Taghi. Hij schrijft dat hij in Dubai met een smoes uit zijn appartement is gelokt en daarna dagenlang is vastgezet en verhoord. In die verhoren zouden lokale rechercheurs hem hebben voorgehouden dat ze ‘alles van hem weten’, en dat zij wisten dat hij bij de groep van Taghi hoorde.