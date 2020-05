Hoofdimam De Blauwe Moskee: ‘Feestelijk gebed voor moslims met vitale beroepen’

Hoofdimam Yassin Elforkani (37) van De Blauwe Moskee in Amsterdam kijkt ernaar uit. Samen met collega Youssef Aoussi van de Slotervaartse El Oumma Moskee wordt dit weekend een heel bijzondere dienst gehouden: een feestelijk gebed voor dertig mensen met een vitaal beroep. Dus alleen voor artsen, verpleegkundigen, politiemensen, brandweermensen en anderen die het land draaiende hebben gehouden.



,,We zijn deze mensen enorm dankbaar voor hun inzet’’, zegt Elforkani. ,,We hebben met vrijwilligers kleine bedankjes gemaakt, chocolaatjes in verschillende vormpjes. Toen het echt spannend was en veel mensen bang waren, stonden deze mensen klaar voor ons.’’

Hoe zijn de reacties op uw uitnodiging?

,,Erg positief. Het is ook mooi dat sommige mensen die wij hadden gevraagd anderen hebben voorgedragen. Zo van: ik gun het die ander, want hij was een hardere werker dan ik. Het feestelijk gebed is wel heel bijzonder als je dat na een maand vasten mag meemaken. Uiteindelijk moeten we een selectie maken.’’

Weet u of er veel sterfgevallen zijn geweest in de groep hulpverleners, zoals in Engeland?

,,Ik heb gehoord over besmettingen bij die mensen, maar niet over sterfgevallen onder artsen of verpleegkundigen. Vanuit De Blauwe Moskee, maar ook in mijn vriendenkring, heb ik veel contact met mensen bij de brandweer, in het ziekenhuis en bij de politie. Normaal als ik ze app, antwoorden ze meteen, maar nu duurde het soms dagen. ‘Yassin, sorry maar ik ben dag en nacht bezig’, schreef iemand. Het gaat ons er niet om moslimartsen en -politiemensen belangrijker te maken dan anderen. We hebben elkaar gewoon heel hard nodig.’’

Maar hoe gaan gewone gelovigen het Suikerfeest vieren? Er zijn ruim een miljoen moslims in Nederland.

,,Het wordt een uitdaging als we bij elkaar op bezoek gaan. Ik hoop dat niet alle moslims in Nederland massaal met hun grote families in kleine huisjes gaan zitten en geen rekening houden met de besmettingsrisico’s. Familiebezoek is belangrijk, maar gebruik nu vooral andere kanalen. Het gaat om de gezondheid.’’

Volledig scherm Een imam in een moskee in Gaza City deed vandaag het gebed met een mondmasker op © EPA

De profeet heeft zich ook uitgelaten over de pest en andere epidemieën: ‘Als je hoort van een epidemie in een land, blijf daar weg. Als je ergens bent waar een epidemie is, verlaat die plek niet’. Heel eigentijds advies.

,,Je zou kunnen zeggen dat premier Rutte in de voetsporen van de profeet treedt, haha.’’

In Frankrijk trekt vooral de katholieke kerk van leer tegen het besluit van de regering om voorlopig geen kerkdiensten te houden. Vanuit de moslimgemeenschap is er nauwelijks druk. Zijn imams geduldiger dan pastoors of dominees?

,,Er is wel een verschil in religieuze overtuiging. Islam is hierin heel uitgesproken. Vasten is belangrijk, maar als je een chronische ziekte hebt en levensgevaar loopt, mag je niet vasten. Alle heilige rituelen zijn ondergeschikt aan grotere gezondheidskwesties. Stel je voor dat een imam zich niet aan de maatregel zou houden en risico’s neemt in de moskee. Als er dan iets gebeurt, zou die imam een zonde hebben begaan door mensen in gevaar te brengen.’’

Volledig scherm Een dienst, vandaag in de al-Amin-moskee in Beiroet © REUTERS

Voelde u als imam een grote behoefte aan steun tijdens deze ramadan?

,,Zeker. Wij hebben praktisch een nieuwe moskee gebouwd in deze maand, een onlinemoskee. We hadden een bereik van duizenden. Ook de geldinzamelingen waren hoger. Voor de verbouwing van de moskee hebben we meer dan een ton opgehaald.’’

Maar was dat omdat het handig is om thuis een dienst te volgen, of waren het vooral de zorgen?

,,Allebei. We gaan die onlinediensten natuurlijk voortzetten. Maar als het minder gaat, leven we allemaal wat bewuster. Dat is menselijk.Ik herinner me ook mooie dingen. Er was een jongeman die op de ic had gelegen met corona. Ik zag hem op een bankje zitten. Hij zei: ‘Dit is mijn gelukkigste moment. Ik heb nooit gedacht dat ik na de ic deze moskee nog zou mogen bewonderen’. Ik vroeg hem binnen te komen. Hij zei: ‘Nee, laat me alsjeblieft naar de moskee kijken’. De tranen stonden in mijn ogen.’’