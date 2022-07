Honderdtal trekkers weer weg uit Ter Apel na korte demonstratie: ‘We voelen ons niet meer welkom’

UPDATEHet honderdtal trekkers dat zich verzamelde bij het centrale aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zijn weer weg. De boeren waren rond 15.00 in Ter Apel, om 16.00 uur was de laatste trekker weer vertrokken. De boeren meldden zich in Ter Apel omdat ze zich ‘niet meer welkom voelen’, aldus een woordvoerder.

De boeren hadden zich eerder op de dag verzameld op het erf bij een boer in het dorp Bourtagne, ook in de gemeente Westerwolde. Vervolgens is de groep per trekker naar Ter Apel gegaan. Het was niet de bedoeling dat de boeren het terrein van het aanmeldcentrum op gingen. Ze stonden geparkeerd in de berm van een weg die langs het aanmeldcentrum loopt.

Volgens de organisatie reden ongeveer zeventig trekkers uit Duitsland mee met de groep, onder meer uit Bremen. ,,Zij willen ons ondersteunen in onze strijd tegen de overheid”, aldus de woordvoerder. Daarmee doelt hij op het stikstofbeleid van het kabinet, waar al weken boerenprotesten tegen zijn.

De lokale driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie was al in overleg gegaan over de actie van de boeren, maar uiteindelijk bleek dat niet nodig te zijn. Rond een uur of 16 was de laatste tractor alweer vertrokken. Tijdens de actie meldde een politie woordvoerder dat de actie rustig verliep. Er lijkt verder geen conflict te hebben plaatsgevonden.

Penibel

Het aanmeldcentrum van Ter Apel kampt al weken met een capaciteitsprobleem. De afgelopen nachten sliepen steeds tientallen mensen op stoelen of buiten. Vannacht ging het zelfs om 300 asielzoekers die de nacht niet in een bed konden doorbrengen. Honderd van hen sliepen buiten, anderen brachten de nacht door op stoelen of in de sporthal.

Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat mensen bij het aanmeldcentrum ‘vrij overdonderd’ waren toen de trekkers arriveerden. ,,Inmiddels is de sfeer weer rustig”, aldus de woordvoerster. De demonstratie heeft volgens het COA geen invloed gehad op het aanmeldproces voor mensen die buiten aan het wachten zijn.

De boeren begrijpen dat de situatie in Ter Apel penibel is. Bij het aanmeldcentrum is het al tijden te druk. ,,We willen ons dan ook niet daadwerkelijk aanmelden. We zien het als een ludieke actie, om een statement mee te maken.”

Distributiecentrum Jumbo Raalte

Ondertussen staan er ook weer zo'n veertig trekkers bij een distributiecentrum van Jumbo in Raalte. De burgemeester van de Overijsselse plaats heeft daar toestemming voor gegeven. De gemeente verwacht ongeveer tweehonderd trekkers. Het is niet bekend hoelang de boerenactie duurt.

De boeren mogen op het bedrijventerrein demonstreren onder bepaalde voorwaarden. Zo mogen ze het vrachtverkeer maximaal tien minuten hinderen. Ook mogen de boerenactivisten geen alcohol drinken.

Sinds vorige week dinsdag gold er in het gebied een noodverordening, omdat boeren de weg naar het distributiecentrum met landbouwvoertuigen hadden geblokkeerd. De burgemeester heeft die noodverordening donderdagmiddag om 12.15 uur opgeheven.

