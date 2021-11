Honderden zorgverleners krijgen eigen risico terug na besmetting op werk: ‘Dit voelt rechtvaardig’

Activiteitenbegeleider Masha Renckens (47) uit Hoorn raakte precies een jaar geleden besmet tijdens haar werk op een dagbesteding van een ggz-instelling. Hoewel ze niet in het ziekenhuis belandde, was ze flink ziek. ,,Toen ik dacht dat het beter ging en ik een rondje ging lopen, merkte ik dat ik echt nog ziek was. Ik liep misschien 150 meter, maar kreeg daarna een enorme klap’’, aldus Renckens. Eenmaal thuis ontstond een enorme druk op de borst. ,,Heel beangstigend.’’

Afgelopen augustus voelde Renckens zich zo goed dat ze weer ging werken. Ze kwam van een koude kermis thuis. ,,Het duurde twee weken. Toen was het weer over.’’ De activiteitenbegeleider voelt zich snel licht in het hoofd of duizelig bij inspanning, is kortademig, ontzettend vermoeid en heeft soms ineens keelpijn, hoofdpijn of druk op de borst. ,,Het lastige is dat je denkt dat het goed gaat, dingen doet en pas achteraf een nieuwe klap krijgt.’’

Ledencollectief IZZ telt ruim 200.000 aangesloten zorgmedewerkers. Ze verzekeren zich collectief via CZ en VGZ en het collectief behartigt de belangen van de zorgverleners. IZZ besloot vorig jaar om het eigen risico van maximaal 385 euro te vergoeden van zorgverleners die corona opliepen op het werk. IZZ is de enige die dat doet. ,,Ze lopen toch een groter risico om besmet te raken, omdat ze dagelijks met patiënten te maken hebben. Dat vinden wij niet eerlijk”, verklaart directeur Roland Kip. ,,Als agenten tijdens het werk een klap krijgen, wordt de behandeling ook vergoed. Dat is het beroepsrisico.’’

Duizend

Ruim negenhonderd mensen deden een beroep op de vergoeding van het eigen risico. IZZ verwacht eind dit jaar de duizend verzoeken aan te tikken. Bovendien ziet het ledencollectief dat een aanzienlijk deel van de zorgverleners langdurig klachten houdt. ,,Omdat de werkdruk zo hoog ligt, hebben ze ook onvoldoende hersteltijd na een coronabesmetting’’, constateert Kip. Om die zorgmedewerkers te helpen, heeft IZZ besloten om ook volgend jaar hun eigen risico te vergoeden. ,,Anders krijgen ze alsnog de rekening van een besmetting die ze op hun werk hebben opgelopen.’’

Activiteitenbegeleider Renckens zit al zo lang in de ziektewet dat ze een deel van haar salaris moest inleveren. Ze is blij dat ze in ieder geval haar eigen risico vergoed krijgt. ,,Die regeling voelde wel als een rechtvaardiging, want dat ik op mijn werk besmet raakte, zie ik als een bedrijfsongeval. Hoewel ik mijn werkgever niets verwijt hoor, ik heb gewoon veel pech gehad.’’