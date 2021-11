Honderden tips over vermiste Tanja Groen: ‘Tien procent mogelijk interessant’

coronavirus LIVE | Minister De Jonge geeft toelich­ting over omi­cron-variant, horeca en winkels om 17.00 uur dicht

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geeft straks een toelichting op de situatie met de nieuwe corona-variant omicron. De in Zuid-Afrika opgedoken variant is nu ook opgedoken in Nederland, Duitsland, Italië , Tsjechië en Groot-Brittannië. En de nieuwe coronamaatregelen zijn vanaf vandaag van kracht. Dat betekent dat horeca en niet-essentiële winkels in ieder geval om 17.00 uur hun deuren moeten sluiten. De laatste ontwikkelingen rond het virus lees je in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.

12:04