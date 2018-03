Honderden sieraden afkomstig van kluisjeskraak Oudenbosch herkend door gedupeerden

Boswachter geeft eerste hulp bij wilde zwijnen

8:58 Ze zijn in opkomst: de wilde zwijnen. Na de boeren beginnen nu ook recreanten dat te merken. Vorige week kreeg een trimmer in het Brabantse Heeze de schrik van zijn leven toen zijn hond in gevecht raakte met een zwijn. Wie met Pasen wil wandelen in de bossen, hoeft zich volgens boswachter Mari de Bijl geen zorgen te maken. ,,Zolang de hond maar aan de lijn blijft."