Honderden mensen rondom Parijs geëvacueerd door overstromingen

Politie zoekt nog steeds naar vermiste Fiona (43) uit Emmen

27 januari Al meer dan vijf weken is er niks meer vernomen van de 43-jarige Fiona Meiland uit Emmen. De vrouw, die slecht ter been is en lijdt aan de bindweefselziekte melorostose, werd op 19 december voor het laatst gezien in Heiloo. Haar moeder Veronica is ten einde raad.