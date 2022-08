Honderden mensen protesteren tegen ‘overlast’ Ter Apel, EU wil grondig onderzoek naar dood baby

Met videoDe Europese Commissie verwacht van Nederland dat het grondig onderzoekt hoe in de asielopvang een baby heeft kunnen overlijden. Het is voor het eerst dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie reageert op de problemen in Ter Apel. Ondertussen hebben vanavond omwonenden en sympathisanten gedemonstreerd tegen de overlast rond het aanmeldcentrum.

De Europese Commissie is doorgaans terughoudend in het zich uitspreken over het asielbeleid van de lidstaten. Maar de situatie in Ter Apel is een uitzondering. Dat moet helpen verhinderen dat het nog eens gebeurt, laat de commissie weten. ,,We herinneren aan het fundamentele belang om te verzekeren dat alle maatregelen worden genomen om zulke tragedies te voorkomen”, aldus een woordvoerder. De commissie betreurt ‘elk sterfgeval’. Zij zegt op de hoogte te zijn van ‘de uitdagende situatie in de ontvangstcentra in Nederland’ en Nederland hierbij te helpen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hebben gisteren al laten weten de dood van het 3 maanden oude kindje te gaan onderzoeken. Dat overleed gisteren in een sporthal bij het aanmeldcentrum.

Situatie verslechtert

De situatie bij het aanmeldcentrum lijkt met de dag te verslechteren. Vandaag startte er een team van Artsen zonder Grenzen (AzG), dat heeft in het vijftigjarig bestaan nooit eerder in ons land hulp hoeven bieden. Twee asielzoekers werden meteen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen vanwege hartproblemen, een ander had ondanks zijn suikerziekte al een maand lang geen insuline gekregen.

Artsen stonden vanmiddag voor een lange rij asielzoekers, die vaak al tijden geen dokter hadden gezien. Voor de zevenhonderd mensen die er de afgelopen nachten onder tentzeilen of bomen sliepen, is een handvol vervuilde wc’s beschikbaar. Douches zijn er niet, wel enkele kranen met stromend water. Eten wordt door de spijlen van het hek uitgedeeld door opvangorganisatie COA. ,,Dit is een gevaarlijke plek geworden voor de mensen die hier moeten verblijven. De overheid heeft verzaakt’’, stelt AzG-directeur Judith Sargentini.

Deze beelden laten zien hoe slecht het met de hygiëne bij het aanmeldcentrum gesteld is:

Demonstratie bij het dorp

In Ter Apel wandelden donderdagavond honderden mensen uit protest vanaf het Molenplein naar het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De wandelaars doen dat naar eigen zeggen, zo is te lezen in de aankondiging van de demonstratie, vanwege overlast die er in het dorp is door asielzoekers. Vooraan de wandelgroep zijn spandoeken te zien waarop staat ‘Wij zijn de overlast meer dan zat’ en ‘Echte vluchteling oké. Rotzooitrapper weg ermee!’. Ook zijn er meerdere omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien in de stoet.

Inwoners van het dorp zijn bij de protestmars aanwezig, maar ook mensen uit de rest van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Geen racistische uitlatingen

Rond 20.00 uur kwam de groep demonstranten aan bij het aanmeldcentrum. Daar werd de groep tegengehouden door de politie, ze mochten het terrein niet op. ‘Schaam je kapot’, scandeerde een deel van de demonstranten vervolgens. Daarna ging de groep weer huiswaarts. De gemeente heeft voorwaarden gesteld bij de demonstratie. Zo mogen mensen zich niet discriminerend, beledigend of opruiend uitlaten, geen gezichtsbedekking dragen of fakkels bij zich hebben.

Gisteren betrapte een inwoner van het Groningse dorp twee slapende asielzoekers in zijn camper. ,,Hun brutaliteit verbaasde me”, zei hij tegen deze site. Vanwege de opvangproblemen in het aanmeldcentrum gaan de asielzoekers zwerven, vernam de camper-eigenaar van de politie. ,,Ze breken caravans open en slapen in bootjes in het kanaal. Ik kan ze geen ongelijk geven als je met zevenhonderd man buiten moet slapen, maar daarmee veroorzaken ze wel overlast.”

Weer slapen 700 mensen buiten

Bij het aanmeldcentrum slapen al twee nachten op rij zevenhonderd mensen omdat er geen plek is. Ook vannacht verwacht het COA weer zo'n aantal buitenslapers. Bij het aanmeldcentrum is niet genoeg plek, waardoor mensen de nacht moeten doorbrengen in de buitenlucht.