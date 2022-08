Honderden mensen nemen deel aan stille tocht tegen komst azc in Albergen

De door inwoners van Albergen georganiseerde mars had volgens een van hen, Hennie de Haan, maar een boodschap aan het kabinet en die stond op een spandoek: zonder overleg, neemt het kabinet onze stem weg. Volgens De Haan waren er zeshonderd vlaggen en die zijn allemaal uitgedeeld. Op beelden is te zien dat mensen langs de route in hun handen klappen als de stoet voorbijkomt.



Albergen voelde zich afgelopen dinsdag overvallen toen het kabinet bekendmaakte dat er een asielzoekerscentrum voor maximaal driehonderd asielzoekers in het dorp komt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarvoor Landhotel 't Elshuys net buiten het dorp gekocht. De staatssecretaris van Asiel en Migratie, Erik van der Burg, heeft bij dat besluit de gemeente Tubbergen gepasseerd. Het is voor het eerst dat dit in Nederland gebeurt.



Het leidt sinds dinsdag tot een golf van protest. Sinds dinsdagavond verzamelen zich elke avond tientallen tot enkele honderden mensen voor 't Elshuys. Spandoeken aan de gevel van het hotel tonen de boodschap: de Albergenaren zien het niet zitten dat het 3500 inwoners tellende dorp er straks plotsklaps driehonderd nieuwe inwoners bijkrijgt. Op het pand werden bordjes geplakt met protestteksten als ‘Albergen zegt nee tegen AZC’, ‘Wat doe je ons mooie dorpje aan’ en ‘Straks 10 procent allochtonen, kunnen wij hier straks veilig wonen?’



Burgemeester Wilmien Haverkamp zei over het voornemen om de opvang ‘van hogerhand’ op te leggen: ,,Zo ga je niet met mensen om.” Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) komt dinsdag naar Albergen om met de gemeenteraad te praten over de ontstane situatie. Hennie de Haan noemt het ,,ontroerend en hartverwarmend hoeveel steun er vanuit ons dorp is voor ons als omwonenden”.