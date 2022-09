Honderden mensen in Nederland demonstreren tegen Iraanse regering na dood 22-jarige vrouw

Deze 22-jarige vrouw stierf nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. Ze zou zich niet goed hebben bedekt en daarmee de kledingvoorschriften in het streng-islamitische land hebben overtreden.



In Rotterdam was een actie op het Stationsplein, georganiseerd door Koerdische partijen. Daar kwamen ongeveer tweehonderd mensen op af, zegt Farshad Moradian, een van de organisatoren . ,,Het protest verliep goed. We willen opkomen voor de Koerdische mensen in Iran op dit moment.’’ Een aantal vrouwen stak ‘uit solidariteit spontaan hun hoofddoek in brand’. Dat was volgens de politie niet de bedoeling, ‘daarom vroegen we daarna om dit niet meer te doen’, aldus Moradian.



Tientallen Iraans-Nederlandse actievoerders bij de Tweede Kamer in Den Haag vonden dat Nederland het geweld in Iran en de dood van Amini moet veroordelen. ,,We willen harde maatregelen tegen het Iraanse regime. De Nederlandse overheid moet samen met de Europese Unie achter de Iraanse demonstranten gaan staan’’, vindt Shahin Sultany Taied van de Vereniging Iraanse Academici, een van de initiators van de Haagse demonstratie.



Voorzitter Sepiedeh Orafa van Jong Iraans Nederland zegt dat de dood van Amini een katalysator is geweest, maar ‘de huidige protesten zijn breder dan alleen haar moord’. ‘Mensen willen al veel langer weg van dit regime.’ Op spandoeken staan teksten als ‘Dood aan Khamenei’ en ‘Dood aan de onderdrukker’. De opperste geestelijk leider, ayatollah Ali Hosseini Khamenei, vertegenwoordigt al ruim dertig jaar het hoogste gezag in Iran.