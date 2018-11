Honderden criminelen verschuilen zich in Veluwse vakantiehuisjes

Kennisinstituut Platform 31 heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met de provincie Gelderland en elf Gelderse gemeenten onderzoek gedaan naar de aard en omvang van permanente bewoning op de Veluwse vakantieparken. Permanente bewoning is officieel verboden. Minister Kajsa Ollongren heeft het onderzoeksrapport vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dichtheid vakantieparken

Voor de Veluwe is gekozen omdat deze regio de hoogste dichtheid aan vakantieparken van Nederland heeft. Er zijn bijna vijfhonderd parken, die samen ongeveer 29.000 huisjes en stacaravans tellen. Een groot deel van de parken is min of meer verpauperd. Gelderland en de gemeenten investeren miljoenen om aan die verpaupering een einde te maken.

Volgens de onderzoekers wonen 6000 tot 9000 mensen permanent in een vakantiehuisje of stacaravan, hoewel ongeveer de helft daar formeel niet ingeschreven staat. Senioren en arbeidsmigranten vormen de meerderheid van de bewoners. Veel ouderen bezitten zelf een huisje en wonen daar al lang.

Gedoogd

De onderzoekers moesten aantallen schatten op basis van gesprekken met politie, ambtenaren en welzijnswerkers, omdat er veel verborgen blijft en omdat gemeenten om diverse redenen gedogen. Zo stuurt de sociale dienst soms mensen in een nijpende woonsituatie naar een vakantiehuisje, terwijl diezelfde gemeente handhaaft op het park.

Illegale bewoners opsporen en wegsturen werkt niet, zeggen de onderzoekers. Handhaving is nu volstrekt willekeurig en daardoor blijft het ,,dweilen met de kraan open’’. Er moeten meer flexibele oplossingen komen voor nieuwe woonbehoeftes. Steden hebben meer opvangplekken nodig voor mensen die het alleen niet redden.

Reguliere woningmarkt

De belangrijkste reden voor mensen om naar een vakantiepark te verhuizen, is dat zij op de reguliere woningmarkt niet kunnen vinden wat ze zoeken. Dat heeft met toegankelijkheid en betaalbaarheid van huizen te maken, maar vaak ook met persoonlijke woonwensen en omstandigheden. Oplossingen liggen mogelijk in een alternatief aanbod van flexibele en tijdelijke woonvormen.

Het zijn met name parken met veel huisjes en stacaravans in particulier bezit die relatief veel permanente bewoning aantrekken. Mensen in een kansarme positie blijken verspreid over de verschillende parken te wonen. Wel zijn er parken en gemeenten waar relatief veel ouderen of arbeidsmigranten wonen.

Kanttekening

Een kanttekening bij het onderzoek is wel op zijn plaats, stelt het kennisinstituut: bewoning van vakantieparken speelt zich in hoge mate af buiten reguliere systemen en processen. Daardoor is het slechts ten dele gelukt om zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht inzicht te krijgen in het fenomeen ‘permanente bewoning’.