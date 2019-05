Honderden botoxtandartsen spuiten op plekken waar ze dat niet mogen

Het regionaal tuchtcollege in Amsterdam deed uitspraak in een zaak die was aangespannen tegen een tandarts uit het Gooi. Een cliënte had bij een behandeling voor hangende oogleden flinke schade aan haar gezicht opgelopen. De tuchtrechter vindt dat de tandarts zich niet met het gebied rond de ogen had mogen bezighouden. Het inspuiten van botox of fillers is volgens de Wet BIG een zogeheten voorbehouden handeling, die alleen door bevoegde en bekwame artsen mag worden uitgevoerd.

Tandartsen zijn volgens het tuchtcollege niet bevoegd, omdat zij enkel behandelingen mogen uitvoeren die een tandheelkundig doel dienen. De uitspraak is een klap voor de groeiende groep tandartsen - inmiddels zijn het er naar schatting drie- tot vijfhonderd - die zich heeft toegelegd op botox en fillers. Zij doken de laatste jaren enthousiast op de cosmetische markt.

390.000 Nederlanders

Uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam bleek dat er in 2016 zo’n 390.000 Nederlanders een behandeling met injectables ondergingen, 240.000 met botox en 148.000 met fillers. De markt blijft naar verwachting ook de komende jaren groeien.

Quote De tandarts is een expert op dit gebied Eric van Leeuwen, Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek

De tandartsen vinden zichzelf de aangewezen partij om de behandelingen uit te voeren, omdat zij een vertrouwensband met patiënten hebben en in en rond de mond al regelmatig met injectables werken. ,,De tandarts is een expert op dit gebied”, zegt Eric van Leeuwen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE). Hij noemt de grenzen die getrokken worden in het gezicht ‘arbitrair’.

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) is juist blij met de uitspraak. ,,Heel fijn dat nu helder is dat tandartsen zich hier niet mee bezig mogen houden”, vindt voorzitter Catharina Meijer. Zij ziet een wildgroei van tandartsen, maar ook huisartsen en zelfs schoonheidsspecialisten die zich op botox storten. ,,Dat is ons een doorn in het oog. We willen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg tandartsen aanpakt.”

Het Zorginstituut, een overheidsorgaan, is bezig met een kwaliteitskader. Daarin staat wie bekwaam is om welke cosmetische ingrepen uit te voeren. Bronnen rond het instituut verwachten dat tandartsen ook hier buiten de boot vallen.