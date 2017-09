Honderd uur werkstraf voor veroorzaker treinongeluk Dalfsen

De man dacht met vier passerende treinen in het uur een kwartier de tijd te hebben om met de langzaam rijdende hoogwerker de spoorlijn Ommen-Dalfsen over te kunnen steken. Hij reed echter tijdens de spits het spoor over, wanneer er niet vier maar acht treinen per uur rijden. De trein botste met 131 kilometer per uur op de hoogwerker en ontspoorde.

De rechters verwijten de 23-jarige bestuurder van de hoogwerker dat hij nalatig handelde door niet van tevoren de dienstregeling te raadplegen. ,,Hij nam de onverantwoorde gok dat hij met zijn rupsvoertuig over kon steken zonder een botsing met een trein te veroorzaken.''



Het feit dat er volgens een bewoner van een boerderij aan het spoor vier treinen in het uur passeerden, wil bovendien niet zeggen dat de man een kwartier de tijd had, zegt de rechtbank. De treinen hadden elkaar sneller kunnen opvolgen. De rechtbank Overijssel noemt het onbegrijpelijk dat hij afging op mededelingen van bewoners en niet even de site van de vervoerder heeft geraadpleegd.

Geen schijn van kans

Het openbaar ministerie had 240 uur werkstraf geëist. Het OM verwijt de 23-jarige man dat hij onoplettend reed, onvoldoende op de hoogte was van de dienstregeling op het spoor én vooraf niet had nagedacht of hij met dit langzaam rijdende voertuig wel veilig kon oversteken op deze overweg.

Het OM koos voor de minst zware tenlastelegging: aanmerkelijke schuld. ,,Hier is onnodig een einde gekomen aan een mensenleven. Erik Breet had geen schijn van kans", zei de officier eerder.

De rechtbank kwam lager uit dan de eis omdat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarbij doelt de rechtbank op de leidinggevende van de verdachte, die overigens niet terechtstond.

Vervolging

Nabestaanden van de omgekomen machinist hebben al aangegeven de vervolging van de bestuurder niet nodig te vinden. ,,Deze zaak kent alleen maar verliezers”, stelde weduwe Alice Hendriks eerder. ,,Wat is dit een moeilijke dag. Ik ben mijn lief en mijn maatje kwijt. En dit had niet zo hoeven zijn als de bestuurder de reistijd had geweten. Deze zitting had voor mij niet gehoeven, we krijgen Erik er niet mee terug.''