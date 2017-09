Hondenliefhebbers opgelet: het eerste hondencafé komt eraan

Hondenliefhebber, maar geen plek of tijd om er zo'n viervoeter in huis te nemen? Dan is er mogelijk uitkomst: in Groningen moet het eerste hondencafé van Nederland komen. Je kunt er wat drinken of eten en tegelijkertijd de aanwezige honden aaien en knuffelen.

Initiatiefneemster Marijke Haaksema is inmiddels een crowdfundingactie gestart om het benodigde geld bijeen te krijgen voor haar hondencafé Kwispel. ,,Ik vind dat elke hondenliefhebber recht heeft op hondenliefde. Helaas kun je niet zomaar een hond in huis nemen, want er komt heel wat bij kijken," schrijft Marijke op haar website. En dus biedt zij een oplossing: een hondencafé. Een unicum in ons land, al bestaan er wel al kattencafé's.

Het concept is eenvoudig. Trek in een drankje of iets te eten in gezelschap van een hond? Je betaalt een vast bedrag per half uur en je hebt kwispelend gezelschap bij je kop koffie of thee.

Opvang

Overigens is er wel een duidelijk verschil met de kattenvariant. Waar de katten vast in het café wonen, geldt het hondencafé als dagopvang. In de opvang van de 27-jarige initiatiefneemster is plaats voor vijf tot tien honden. Na een zorgvuldige selectieprocedure brengen baasjes hun huisdier voor enkele dagen per week naar de opvang van Marije. Daar worden ze minimaal twee keer per dag uitgelaten, krijgen ze persoonlijke aandacht en worden ze naar verwachting flink geaaid door de bezoekers.

En wat als de viervoeters al die hondenliefhebbers zat zijn? Dan trekken ze zich gewoon terug in hun bench elders in de opvang.