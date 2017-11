Honden doodgeschoten tijdens doorzoeking huis Satudarah-oprichter

'Krankzinnig'

Lopend onderzoek

De doorzoeking aan de Gronauerstrasse is uitgevoerd na een rechtshulpverzoek van het Nederlandse OM aan de Duitse collega's. ,,Het maakt onderdeel uit van een lopend onderzoek naar motorclub Satudarah", zegt voorlichter Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie. In dat onderzoek werd eind september ook al een pand in Enschede doorzocht, maar B. werd niet gevonden.



Gisteren is in de woning volgens De Bruin vooral administratie in beslag genomen. ,,Voornamelijk papieren documenten." Op vragen over de doodgeschoten honden wilde hij enkele uren later niet reageren. ,,Daarvoor moet je bij de Duitse politie zijn." Daar was gisteren aan het einde van de middag geen woordvoerder meer bereikbaar, waardoor niet duidelijk is waarom de dieren zijn gedood.