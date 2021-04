Hond Griff is dol op de Amsterdamse metro en is na aandoenlijke video ook geliefd op TikTok

Vlammenzee in Eindhoven­se woonwijk: brand in schuurtje zorgt voor flink wat overlast

7:06 Een schuurtje in de tuin van een rijtjeswoning aan de Meteoorstraat in Eindhoven is donderdagavond laat volledig uitgebrand. Het vuur zorgde voor veel rookoverlast in de hele woonwijk. Zodra de brandweer ter plaatse was, was de brand snel onder controle.