Homoseksuele voetbalfans boos op Johan Derksen

Voetbalsupporters Daan Verhoeven (25) uit Eindhoven en Bowi Jong (20) uit Alkmaar schreven deze week een brandbrief naar de KNVB. Ze willen alle voetbalstadions voor de volgende generatie homoseksuele voetballiefhebbers een fijnere plek maken. Ze willen dat er wordt gestopt met scheldwoorden als ‘Pak die vieze homo!’ Of ‘Sta eens op, mietje!’

Voetbalanalist Johan reageerde in Veronica Inside op de brandbrief en gaf aan dat homo’s maar tegen een stootje moeten kunnen. ,,Je moet als homo wel een beetje zelfspot hebben, vind ik. Je bent niet meteen een homofoob als je een grap maakt. We zijn echt een beetje aan het doorslaan in dit land’’, vertelde de persoonlijkheid in het praatprogramma.

,,Ik heb maandag met kippenvel op de armen naar Johan Derksen zitten luisteren’’, zegt Verhoeven. Voor Daan en Bowi is de reactie en houding van Derksen tekenend voor het huidige klimaat in de voetbalwereld. ,,We voelen ons hierdoor alleen maar gesterkt om met ons boodschap verder te gaan. Derksen realiseert zich absoluut niet wat zijn opmerkingen doen met jongere voetballers die nog in de kast zitten’’, zegt Daan.

Volledig scherm Bowi Jong en Johan Derksen in fotomontage © ED/ANP

,,Al die jongens die nog worstelen met hun identiteit gaan alleen nog maar meer twijfelen over wie ze zijn en of ze er wel bij horen. Derksen en Van der Gijp spelen, zonder dat ze het door hebben, daar een belangrijke rol in. Maar goed, alles voor de kijkcijfers, hé.’’

Bowi vult aan: ,,Uit de kast komen kan voor een onzeker iemand heel heftig en eenzaam zijn. Dan helpen deze uitspraken van Derksen en Van der Gijp echt totaal niet. Begrijp me niet verkeerd, ik hou echt van goede humor, maar er is een grens. Dat wij ons volgens deze mannen niet zo moeten aanstellen slaat natuurlijk nergens op, want zij hebben geen idee hoe het voelt om in deze situatie te zitten.’’

Volgens veel voetbalsupporters horen die verzen waarin homoseksualiteit in negatieve zin voorbij komt er nu eenmaal bij, maar daar denkt Bowi anders over. ,,Het is waarschijnlijk niet eens persoonlijk op ons gericht en onze geaardheid staat er vast los van, maar dat neemt niet weg dat die opmerkingen enorm kwetsend blijven. Dit soort opmerkingen geeft ons het gevoel dat we minder zijn, er niet bij horen, er niet toe doen. Daar moet verandering in komen.’’

