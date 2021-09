Holocaust Namenmonument geopend: ‘Ik heb zo staan huilen bij het steentje van mijn moeder’

OM start strafrech­te­lijk onderzoek naar scholen Gomarus wegens discrimina­tie om geaardheid

17 september Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de Gomarus Scholengemeenschap, die vestigingen heeft in Gorinchem en Zaltbommel. Aanleiding voor het onderzoek is een aangifte van de Onderwijsinspectie over discriminatie van lhtbi-leerlingen op de school.