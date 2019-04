Holocaust Museum Amsterdam weert Auschwitz-foto's

De foto's, die door de Griekse concentratiekampgevangene Alberto Errera zijn gemaakt n 1944, tonen het moment waarop ontklede vrouwen naar de gaskamers gaan en de verbranding van stapels lijken. De gastcuratoren Erik Somers en René Kok van het instituut voor oorlogsdocumentatie, holocaust- en genocidestudies NIOD beschouwen de vier foto's - die uniek zijn omdat ze de enige zijn waarop de massavernietiging in Auschwitz daadwerkelijk is te zien - als het logische sluitstuk van de expositie, waarin het lot van de Joden in de Tweede Wereldoorlog aan de hand van foto's wordt verteld.

Bij de inrichting van de expositie laaide de discussie volgens de Volkskrant echter op over de vier foto’s. Het Nationaal Holocaust Museum is in oprichting en maakt onderdeel uit van het Joods Cultureel Kwartier (JCK). Dat JCK had twijfels geuit bij het tentoonstellen van de foto’s, onder meer vanwege de respectloze wijze waarop met de doden is omgegaan. Ook vroeg het museum zich af of de foto’s niet te gruwelijk waren. Daarnaast maken zij deel uit van een langdurige enquête onder bezoekers naar de vraag of, en zo ja welke beelden te zien moeten zijn in de permanente expositie in het nieuwe Holocaust Museum, dat medio 2022 wordt geopend.