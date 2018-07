Holleeder: Van Endstra's beste vriend tot afperser en moordenaar gemaakt

Holleeder, die negen jaar cel uitzat voor het afpersen van Endstra, ontkent dat hij de opdracht tot de moord op Endstra in mei 2004 gaf. Openbaar aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher zijn er evenwel van overtuigd dat Holleeder achter de moordaanslag voor het kantoor van Endstra in Amsterdam-Zuid zit. Endstra zelf had tegenover de Criminele Inlichtingendienst van de recherche al voorspellingen in die richting gedaan.



,,Endstra heeft zijn eigen verhaal verteld en niet de waarheid'', laat Holleeder weten. ,,Ik ben van beste vriend in een paar weken tot zijn afperser en moordenaar gemaakt.'' Naar eigen zeggen zou Holleeder alleen met Endstra hebben gesport en zijn geld bij hem hebben geïnvesteerd. De verklaring van zijn ex Sandra den Hartog, dat hij Endstra samen met John Mieremet afperste, doet hij af als ‘onzin’. ,,Ze verzint maar wat.''