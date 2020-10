Holleeder over beweerde moordpogingen op zussen: ‘Gewoon flauwekul’

UpdateWillem Holleeder is kwaad op zijn zussen Astrid en Sonja, die zeggen te zijn belaagd door mannen die hen mogelijk wilden liquideren. Officier van justitie Koos Plooij zegt ‘geen enkele reden te hebben te betwijfelen of deze incidenten hebben plaatsgevonden’, maar ziet ook ‘geen enkele aanwijzing’ dat Holleeder erachter zit.

Sonja stelt dat een onbekende automobilist deze zomer in de omgeving van Amsterdam een vuurwapen op haar richtte, waarna ze ontsnapte door een andere richting in te rijden. Astrid zegt te zijn belaagd door een man die haar had opgewacht toen ze haar moeder op een geheime locatie bezocht. Astrid Holleeder schrijft over de kwesties in een herdruk van haar boek Judas, die deze week is verschenen.

Willem Holleeder toonde zich vanmorgen tijdens een zitting in zijn hoger beroep tegen zijn veroordeling tot levenslang voor moordopdrachten verbolgen over berichtgeving over de kwestie in De Telegraaf en RTL Boulevard.

‘Ordinaire strategie’

,,Het is weer een ordinaire strategie om dat boek te verkopen. Ik hak natuurlijk al vanaf het begin van deze zaak met dit bijltje. Voordat deze trial by media begon, had ik al gezegd dat die er zou komen. In die angststrategie van Astrid”, zei Holleeder in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol.

,,Het blijft maar doorgaan. We hebben hier te maken met de strafrechtadvocaat Astrid die het strafrecht misbruikt om geld te verdienen. Het driemanschap van Astrid en (misdaadjournalisten) Peter R. de Vries en John van den Heuvel is steeds bezig mij te belasten.”

‘Verzinsels, gewoon flauwekul’

Astrid Holleeder gaf De Telegraaf een vage foto van de man die haar zou hebben belaagd. Willem: ,,Ze weet dondersgoed dat de politie niks kan met zijn wazige foto en ze weet dat de politie niks kan met zo’n verhaal over een bedreiging met een vuurwapen vanuit een rijdende auto. Het zijn verzinsels. Gewoon flauwekul, maar ze gebruikt de politie.”

Holleeder ziet hetzelfde patroon zich herhalen, zoals ook toen Astrids boek Judas in 2018 uitkwam in de Verenigde Staten. Hij citeerde Peter R. de Vries, die in RTL Boulevard toen vertelde waarom Astrid een interview had gegeven aan The New Yorker. Holleeder: ,,Meneer de voorzitter, toen gebeurde precies wat nu ook weer gebeurt. Haar boek komt uit, er komt weer een hausse in de media, weer via De Telegraaf en RTL Boulevard. Het zijn gewoon weer reclameblokken van Astrid.”

Advocaat-generaal Koos Plooij noemde het ‘nogal wat’ dat Holleeder de aangiftes van de zussen als flauwekul betitelt, terwijl de recherche in Amsterdam er na onderzoek van uitgaat dat de incidenten wél zijn gebeurd, al is er geen enkele aanwijzing dat Holleeder er iets mee van doen heeft. ,,Hoe kunt u nou vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught weten dat beide incidenten niet hebben plaatsgevonden?”

Holleeder: ,,Doordat ik daarbij niet betrokken ben? In de krant zegt Astrid op een subtiele manier dat ik het weer ben, maar dat zegt ze natuurlijk alleen indirect. Dat spelletje speelt ze continu in dit proces. Dit gaat alleen maar om geld, niets meer en niets minder.”

