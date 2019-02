‘Holleeder ontdeed zich met ogenschijnlijk gemak van mensen’

Officier van justitie Lars Stempher zei in zijn inleiding dat Holleeder ‘de ellende’ vaak heeft opgezocht ‘en zich met ogenschijnlijk gemak ontdeed van mensen.’ Het OM zegt ,,de weg te hebben bewandeld die de verdachte in onze ogen heeft bewandeld”. Holleeder zelf heeft ook steeds benadrukt hoe belangrijk het historisch perspectief in zijn zaak is. Stempher: ,,De verdachte was niets ontziend, manipulatief en door geld en macht gedreven.’’



Holleeder wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor een reeks liquidaties in de onderwereld en pogingen daartoe. Holleeder ontkent alles.



Het OM gebruikt voor zijn bewijsvoering onder meer ook de verklaringen van de twee kroongetuigen die eerder in het grote liquidatieproces Passage figureerden. Getuigen zijn cruciaal in de zaak tegen Holleeder, want ander bewijs tegen hem is er niet.