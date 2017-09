Holleeder in de rechtbank voor openbaar verhoor

De verdediging van Holleeder (59) is tegen. Tijdens een niet-inhoudelijke zitting, de dertiende sinds zijn aanhouding eind 2014, wordt de stand van zaken in het onderzoek besproken.

Onwenselijk

Robert Malewicz, een van de twee advocaten van Holleeder, noemt het voornemen van de aanklagers onwenselijk. ,,Alles wat Holleeder zegt, ligt meteen op straat." Hij acht het gevaar groot dat andere getuigen hun verklaringen op zijn verhaal afstemmen. ,,Dat moeten we niet willen. Als het OM concrete vragen heeft, dan zien wij graag dat die in beslotenheid bij de rechter-commissaris worden gesteld."

Ongelooflijke omvang

De verdediging van Holleeder betwijfelt of het strafproces begin 2018 daadwerkelijk kan beginnen. ,,Het dossier heeft inmiddels een ongelooflijke omvang", aldus Malewicz. ,,Wij zijn nog niet zover dat we alle onderzoekswensen al duidelijk hebben." Hij spreekt van Passage 2.0, verwijzend naar het enorme strafproces over afrekeningen in de Amsterdamse onderwereld dat in juni na meer dan tien jaar zijn beslag kreeg.