Holleeder in de rechtbank bij voortzetting strafproces

Let die huis in Luyksgestel ramde had 'minstens tien glazen te veel op'

11:01 Minimaal tien glazen bier of andere drank, zoveel had de Letse (26) bestuurder er achter zijn kiezen toen hij zondag het huis van Harrie van der Heijden (75) ramde, waarbij de man uit het Brabantse Luyksgestel omkwam. Dat zegt onderzoeker Sjoerd Houwing van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Houwing: ,,In de praktijk zal het eerder richting de 12 glazen gaan.”