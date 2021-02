Hollandse knipverzoeken bij Duitse kappers druppelen al binnen: ‘Ik begrijp het als ze vreemdgaan’

Hoewel onnodig reizen naar Duitsland afgeraden wordt, druppelen de eerste knipverzoeken van Nederlanders binnen bij kappers vlak over de grens. Wie een frisse coupe wil van een Duitse kapper, moet vaak wel achteraan in de rij aansluiten.

Waar kappers in Duitsland vanaf 1 maart weer open mogen, hebben hun Nederlandse vakgenoten nog geen duidelijkheid over heropening. Mogelijk volgt die volgende week, toch zijn er Nederlanders die echt niet kunnen wachten om de schaar in hun coronakapsel te laten zetten en daarom al een afspraak hebben gemaakt aan de andere kant van de grens.

‘Stuk of tien aanvragen’

Esther Wittenhorst van Salon Elten heeft al ‘een stuk of tien’ extra aanvragen van Nederlanders ontvangen. Collega’s in Kleef en Kranenburg laten weten dat enkele Nederlanders zich inmiddels hebben gemeld voor een afspraak.



Het zijn er misschien niet veel, maar de ontwikkeling baart kappersbond ANKO zorgen. ,,Gemiddeld gaat een Nederlander eens per zes weken naar de kapper, dus je omzet is dan gewoon zes weken weg’’, zegt woordvoerder Gonny Eussen van de ANKO. ,,Daar hebben kappers echt last van.’’

Ook ‘zwartknippen’ steeds aantrekkelijker

Omdat ook ‘zwartknippen’ steeds aantrekkelijker wordt en de financiële situatie van kappers penibel is, pleit de ANKO voor een snelle heropening in Nederland. Dat is door tal van voorzorgsmaatregelen verantwoord mogelijk, zegt de bond.



Ook al zijn er geen signalen dat de kappers op 3 maart weer open mogen, de kapperskoepel put hoop uit de vooruitzichten bij onze oosterburen. De kappers in België zijn zelfs alweer open. ,,Toen de kappers de laatste keer dichtgingen in Duitsland, gingen wij er achteraan’’, zegt Eussen. ,,Wij hopen dat we nu ook de stap terugzetten met Merkel (de Duitse bonskanselier, LB).’’

Agenda al zo goed als gevuld

Nederlanders die niet willen wachten op uitsluitsel, moeten bij onze oosterburen in veel gevallen overigens geduld hebben voor een knipbeurt. Diverse Duitse kappers zeggen de voorkeur te geven aan vaste klanten, onder wie zich vaak ook Nederlanders bevinden. Zo zit de agenda van salon ‘Anke Buschmann und Friseure’ in Isselburg zelfs de eerste drie weken van maart al zo goed als vol.



En of het mag? Hoewel gemeenten als Zevenaar inwoners dringend adviseren niet zomaar de grens over te steken, is zogenoemd ‘klein grensverkeer’ - dat korter dan 24 uur blijft - formeel toegestaan in deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar heb je geen meld- en quarantaineplicht als je alleen even boodschappen over de grens doet of er gaat tanken. Wel moet je daar een medisch mondkapje dragen in winkels.