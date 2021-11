Hoger beroep zaak Nicky Verstappen van start, Brech zocht plaatjes van jonge jongens: ‘Dat liep uit de hand’

Live twitter / updateJos Brech staat vandaag in Den Bosch opnieuw terecht voor het misbruik en de dood van Nicky Verstappen in 1998. Behalve de ‘belastende’ verklaring van een andere veroordeelde crimineel is het Openbaar Ministerie in hoger beroep niet veel verder gekomen dan tijdens de rechtszaak. Wordt Jos Brech opnieuw veroordeeld?

De familie van Verstappen is er weer bij. Zij worden opnieuw bijgestaan door Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries. De vader van Nicky Verstappen zal vanmiddag gebruik maken van zijn spreekrecht. Ook krijgen we op de eerste dag van het proces een 3D-presentatie te zien van de onderbroek van de jongen, om exact te laten zien waar het dna van Brech is gevonden.

Brecht staat ook nog terecht voor het in bezig hebben van bijna 400 kinderpornografische plaatjes. Brech - die over Nicky Verstappen meestal zwijgt - geeft wel antwoord op vragen over dit deel van het dossier. Brech zegt dat hij geïnteresseerd is in fotografie, dat hij afbeeldingen zocht ‘waar hij van kon leren’ en dat er foto's binnenkwamen ‘die hij niet had verwacht'. Daarna begon hij gericht te zoeken naar foto's van jonge jongens. ,,Dat liep uit de hand en toen ben ik gestopt en heb ik alles gewist.”

Voor de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in een van de meest geruchtmakende zaken van de laatste jaren zijn vijf dagen uitgetrokken. Vandaag zal dan ook geen strafeis te horen zijn. Brech werd een jaar geleden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor het misbruiken met dodelijke afloop van Nicky Verstappen. De Limburger heeft zelf amper openheid van zaken gegeven, hij liet het al die tijd bij een verklaring dat hij Nicky slechts heeft gevonden toen hij al dood was. En daar moest iedereen het mee doen.

Getuige Bekir E.

Tijdens de pro-forma-zittingen in het hoger beroep hield Brech de kunst van het zwijgen hardnekkig vol, het aandringen van het Openbaar Ministerie en de nabestaanden ten spijt. Slechts de plotselinge en bizarre getuigenis van een andere gedetineerde, Bekir E. (veroordeeld voor de moord op Humeyra), dwong hem tot een reactie.

Volgens Bekir heeft Brech in de gevangenis - waar ze samen verbleven - tegen hem gezegd dat hij Nicky inderdaad heeft gedood, weliswaar per ongeluk, maar toch. Brech deed dat af als verzinsels en leugens van Bekir die daar ‘een slaatje uit zou willen slaan’. Het grootste probleem voor justitie is dat de verklaring van Bekir moeilijk te toetsen is. Bekirs leugenachtige en manipulatieve imago helpt daarbij niet mee. Vandaag zal ook de verklaring van Bekir worden besproken.

Het OM lijkt dus ‘slechts’ dezelfde bewijzen te hebben als tijdens de eerder rechtszaak in Limburg. Daarmee zal het in hoger beroep opnieuw spannend worden. Een doodsoorzaak is er bijvoorbeeld nog steeds niet. Wel veel dna-bewijs waarmee wordt aangetoond dat Brech de jongen hoe dan ook heeft betast.

Opgepakt in Spanje

Brech werd in 2018 opgepakt in Spanje, nadat hij in beeld was gekomen voor de dood van de in 1998 omgekomen 11-jarige Nicky Verstappen. Hij werd vervolgens overgeleverd naar Nederland om daarvoor hier terecht te staan. Brech werd in november vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar. De rechter hield hem volledig verantwoordelijk voor wat er met Nicky is gebeurd. De toen 11-jarige verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide en werd daar later dood gevonden.

Brech ging daarna in hoger beroep. Hij houdt vol onschuldig te zijn en Nicky alleen maar te hebben gevonden.