‘Hoger beroep tegen verkeersboete loont, maar kost veel tijd en energie’

Hij noemt een agent die niet goed keek als voorbeeld. Een verkeersbord dat wel of niet aanwezig is. Parkeerlijnen die wel of niet voldoende zichtbaar zijn. ,,We kunnen snel zien of een bezwaar hout snijdt of niet. In het eerste geval adviseer ik mensen altijd goed feitelijk onderzoek te doen om hun verhaal goed te hebben. Vaak denken mensen daar te gemakkelijk over. Dan denken ze: ‘Het komt wel goed’, en leveren ze een onduidelijke getuigenverklaring aan op een vodje. Dan moeten we hen daarin echt terechtwijzen. Je moet achter die getuigen aangaan, hun verhaal goed op papier zetten. Datum en tijd erbij.’’



Daarnaast stelt hij dat mensen de procedures juist moeten volgen. ,,Voldoe aan de termijnen om bezwaar te maken. Dat betekent ook dat als je bezwaar maakt bij de rechtbank, je de boete alvast betaalt. Daar gaat het vaak mis. Mensen kunnen dan ook koppig zijn, maar als je dat niet hebt gedaan, verklaart de rechter de zaak niet ontvankelijk.’’



Tot slot moeten mensen over enige uithoudingsvermogen beschikken. ,,Met inachtneming van alle termijnen, kan een beroepszaak bij het Hof wel één tot twee jaar duren. Maar hoger wordt de verkeersboete niet. Je wordt er in die zin niet slechter van.’’