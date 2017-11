Hoger beroep tegen 'borstendokter' Rock G.

Patiënten waren soms ernstig verminkt door infecties en fouten. In totaal hadden 121 mensen zich gemeld. Tien zaken werden tijdens het proces in de rechtbank behandeld.



De rechter oordeelde destijds dat G. fouten had gemaakt. Hij had de ingrepen niet in het juiste type operatiekamer verricht en niet onder de juiste hygiënische omstandigheden. Ook had hij geen goed onderzoek verricht naar de oorzaak van afstotingsverschijnselen. Echter, deze fouten waren niet ernstig genoeg om hem te straffen.



Er was drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De medische tuchtrechter had G. eerder al definitief uit het artsenregister geschrapt.