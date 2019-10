Hof: Rechtszaak 'Noffel' hoeft niet opnieuw

F. kreeg in juli van dit jaar van de rechtbank in Amsterdam levenslang voor het aansturen van de liquidatie. Volgens zijn raadsman had hij echter nooit in de hoofdstad terecht mogen staan. Omdat de twee verdachten van de feitelijke moord al werden berecht door de rechtbank in Lelystad, had het OM volgens de wet ook de zaak tegen F. daar moeten aanbrengen, betoogde hij.



Het hof beaamde dat verdachten van hetzelfde misdrijf niet tegelijkertijd bij verschillende rechtbanken mogen worden vervolgd. Maar omdat in Lelystad al uitspraak was gedaan toen dit punt in de zaak van F. voor het eerst naar voren werd gebracht, mocht de rechtbank in Amsterdam de zaak wel degelijk doen, aldus het hof.