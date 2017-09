Hoeveel miljonairs wonen in jouw buurt? Bekijk het hier

Eerste herfststorm met windkracht 10 in aantocht

8:42 Nederland krijgt morgen te maken met de eerste officiële herfststorm, met windsnelheden tot windkracht 10. Meteorologen van Weerplaza houden in de kustregio rekening met zware tot zeer zware windstoten, afgewaaide takken en mogelijk ook her en der ontwortelde bomen en een overlast in de ochtendspits.