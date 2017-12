Hoedenzaak Nelly na 85 jaar nog steeds succesvol

Hoeveel hoeden ze per jaar verkoopt? Ellen Buitenlaar - de Korte (44) zou het niet weten. ,,En ik wil het niet weten ook, daar zou ik alleen maar zenuwachtig van worden", zegt de Alblasserdamse. Haar hoedenzaak, die ze overnam van haar oma en moeder, viert dit jaar haar 85ste verjaardag. De winkel is na al die jaren nog steeds succesvol.

Wat in 1932 begon met Aplonia 'Plo' Houweling-Boon, werd overgedragen aan dochter Nelly en sinds 2005 is Ellen het gezicht van de zaak.

Een hoedenzaak in het degelijke Alblasserdam. Op de planken ligt een modieuze collectie. Weinig mensen verwachten dat, weet de eigenaresse. ,,Mensen denken al snel dat het iets stoffigs is, iets stijfs."

Dat zit hem deels in de flinke collectie - 'ik denk dat we hier wel duizend hoofddeksels hebben liggen' - maar vooral in de kennis van het personeel en het enthousiasme waarmee ze de hoeden, mutsen en petten aan de man brengen. Zelfs de mensen die het hardst roepen geen 'hoedenhoofd' te hebben, weet Ellen te voorzien van een passend exemplaar.

,,Klanten komen hier binnen met een nieuw pakje voor kerst, of we daar een passende hoed bij hebben. Hele outfits nemen ze mee, ze kleden zich hier om. Prachtig toch?" Het kan binnen vijf minuten gebeurd zijn, maar het personeel trekt er ook gerust een uur voor uit om de juiste hoed te vinden.

Mensen die in hun kindertijd al over de vloer kwamen bij Plo en Nelly, nemen nu hun eigen kleinkinderen mee. Hele generaties komen er al jaren. Klanten van haar moeder, die nog weten dat Ellen als baby in de box lag, achter in de zaak. Inmiddels is die kamer omgebouwd tot extra winkelruimte en liggen er honderden petten voor mannen opgestapeld.