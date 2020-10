Hoe War Child, bedacht op een zolderkamertje, uitgroeide tot wereldorganisatie

NICKY VERSTAPPEN OM eist 15 jaar cel plus tbs tegen Brech: ‘Hij is de dader’

8 oktober Het Openbaar Ministerie is er net als de familie van overtuigd dat Jos Brech (57) verantwoordelijk is voor de dood van Nicky Verstappen. Daarom wordt 15 jaar cel geëist, plus tbs. ‘Er is afgerekend met zijn verzinsels'.