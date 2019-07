Hoe vertel ik onze vrienden dat wij hun kinderen als stoorzenders zien?

Marrie brengt bambi Jill met de fles groot: ‘Doe mijn best haar in leven te houden’

12:16 Marrie Borgers uit Kootwijkerbroek zag, toen ze vijf herten kocht, een babyhertje moederziel alleen in het weiland. Wat bleek? Moeder was overleden en de boer had eigenlijk geen tijd om de kleine bambi met de fles groot te brengen. Dan doe ik het wel, dacht Borgers. Ze noemde het hertje Jill en neemt het beestje nu overal mee naartoe.