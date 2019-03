Hoe veilig is jouw gemeente? Bekijk het hier

Voor de Misdaadmeter is gebruikgemaakt van politiegegevens over 2018. De ranglijst van (on)veilige gemeenten komt tot stand op basis van aangiftes en meldingen van tien delicten: woninginbraak, inbraak in schuur, garage of tuinhuisje, diefstal uit of vanaf een auto, diefstal van auto of motor, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen en vernieling.