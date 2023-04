Hoe slaperig dorpje werd opgeschrikt door onderwereldgeweld: ‘Ik had nu dood kunnen zijn’

Ridouan (39) stierf bij steekpar­tij: twee jaar geleden ontsnapte hij nog aan de dood

Hij overleefde al eens een brute ontvoeringspoging, werd gesnapt met miljoenen aan verstopte contanten en handelde in gestolen auto-onderdelen: de man die vorige maand in Bleiswijk werd doodgestoken - de 39-jarige Ridouan - was een bekende van de politie.