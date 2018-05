Hoe scoort jouw gemeente? Alle misdaadcijfers in kaart

Verontwaar­dig­de vader van Anne Faber roept gerechts­hof ter verantwoor­ding

7:14 De vader van de vorig jaar vermoorde Anne Faber roept in een open brief in de Volkskrant de voorzitter van het gerechtshof ter verantwoording. Wim Faber vindt dat ‘falen van de rechtsgang’ debet is aan de dood van zijn dochter. Faber stuurde zijn brief gisterenmiddag ook naar het Hof in Arnhem, dat zegt later met een reactie te komen.