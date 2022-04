Hoe Sanderinks nieuwe vriendin, Rian van Rijbroek, feilloos zijn zwakke plekken vindt

NCTV: ‘Nederland­se rechts-extremis­ten lopen niet warm voor oorlog in Oekraïne’

Het is ‘onwaarschijnlijk’ dat grote aantallen Nederlandse rechts-extremisten naar Oekraïne gaan om zich daar in de oorlog te mengen. ‘Bij de meeste rechts-extremisten in Nederland lijkt namelijk op dit moment de bereidheid om naar Oekraïne te gaan te ontbreken’, zo schrijft veiligheidscoördinator NCTV in zijn nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme.

21 april