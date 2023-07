Hoe privédetective het aantal diefstallen in deze supermarkt terugdrong: ‘Keek met politieblik rond’

Mayson (4) was 1 seconde uit beeld in het zwembad: ‘We hielden hoop dat hij zou overleven’

Wat een gezellig dagje zwembad moest worden, eindigde voor de ouders van de 4-jarige Mayson in een nachtmerrie. Hun zoontje ontsnapte héél even aan de aandacht, sprong in het water en ging kopje onder.