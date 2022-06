Hoe Peter Gillis al jaren lak heeft aan de overheid, maar nu keihard wordt aangepakt

Peter Gillis afgevoerd met ambulance: ‘Ik had nog een hartslag van 30’

Multimiljonair Peter Gillis is gistermiddag afgevoerd met een ambulance naar het ziekenhuis omdat hij onwel werd. Hij bleek nog een hartslag van 30 te hebben. Gillis voelt zich een dag later nog steeds niet goed. ,,Dit is een wake-upcall, ik moet nu echt iets aan mijn gewicht gaan doen.”

