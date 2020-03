Hoe moeilijk kan het zijn: binnenblijven en Netflix kijken om het land te redden?

Directeur ziekenhuis Tilburg: ‘We hebben een schuld aan de rest van Nederland’

8:22 De intensive cares staan voor cruciale dagen. Vooral in Brabant gaat het knellen. Daar redden ze het alleen als de rest van Nederland coronapatiënten blijft overnemen, waarschuwt Bart Berden, ziekenhuisdirecteur in Tilburg. Zijn ziekenhuis had een een maand geleden de eerste patiënt van Nederland. Hij zag er nadien honderden passeren. Een volle ic? ,,Dat is een naar scenario.’’