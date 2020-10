Hoe Meindert verdachte werd van een ongeluk in Brabant, terwijl hij gewoon op Urk was

Terwijl Meindert van Slooten (27) aan het werk is op Urk, vindt er ruim 150 kilometer verderop in Brabant een ongeluk plaats. In het onderzoek naar dat ongeval duikt de auto van Van Slooten op als betrokken voertuig. Vreemd, zegt de Urker. Want zijn wagen stond gewoon op de parkeerplaats bij zijn werk. Hij verzamelde bewijs om zijn onschuld aan te tonen.

Op maandag 14 september rond 17.00 uur gaat het mis op een rotonde in Oirschot, Brabant. De bestuurder van een scooter valt nadat hij geen voorrang krijgt van een automobilist die bovendien doorrijdt, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.

De plaats van een verkeersongeval verlaten is strafbaar. ,,De voertuigen hebben elkaar niet geraakt, maar je bent in dat geval als betrokkene (de automobilist) ook verplicht te stoppen en je identiteit kenbaar te maken’’, zegt woordvoerder Dion Luijten van de politie Oost-Brabant.

Kenteken

Er melden zich getuigen bij de politie en die noemen een kenteken. Dat blijkt te horen bij de auto van Meindert van Slooten uit Urk. Zijn leasemaatschappij brengt Van Slooten op de hoogte van het feit dat zijn auto, een Ford Fiesta, is opgedoken in een politieonderzoek. Ook de politie zelf hangt bij Van Slooten aan de lijn. ,,Er zijn twee getuigen die hetzelfde kenteken hebben genoemd en die matcht met die van mij’’, zegt Van Slooten.

Hij is stomverbaasd. Op het moment van het ongeluk in Brabant was hij naar eigen zeggen namelijk gewoon op Urk. ,,Ik had die auto en ging om 16.30 uur weg van mijn werk. In Oirschot vond het ongeluk rond 17.00 uur plaats, een uur en drie kwartier van Urk. Ik ben niet van Urk af geweest.”

Tijd en moeite

Van de politie krijgt Van Slooten het verzoek om bewijs te leveren dat hij niet bij het ongeluk betrokken was. ,,Onze collega heeft aangegeven dat het veel tijd en moeite voor beide partijen zou schelen als hij zelf aan kon tonen dat de auto op Urk was op het moment van het ongeval’’, zegt politiewoordvoerder Luijten.

Van Slooten gaat op zoek naar bewijs. Op Facebook plaatst hij een foto van een route die hij die maandagmiddag 14 september tussen 16.30 en 17.00 uur heeft gereden. Hij hoopt dat zijn volgers camerabeelden hebben waarop zijn auto is te zien. Zijn bericht wordt 586 keer gedeeld. ,,Ik heb ook bij iedereen in de straat aangebeld of ze camerabeelden hadden.”

Post by meindert.vanslooten.1

De zoektocht heeft succes. Van Slooten krijgt beelden van een bewegingscamera verderop in de straat waar zijn auto voor zijn huis is te zien. Hij stuurt de beelden naar de politie, samen met zijn tankgeschiedenis en een overzicht van Google Timeline waarop te zien is waar hij die dag allemaal is geweest.

Verlossend bericht

Uiteindelijk volgt ruim een maand na het ongeluk in Oirschot het voor Van Slooten verlossende bericht. Dinsdag 20 oktober krijgt hij een mailtje van de politie: de zaak wordt geseponeerd. ,,Goed nieuws, ik ben blij dat het zwart op wit staat. Het zou heel krom zijn als ik hier schuldig aan was.”

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat de zaak is afgedaan. ,,Meneer heeft in zijn verklaring aangegeven dat hij niet de bestuurder was. Er zijn verder ook geen aanwijzingen dat dit zo is geweest, los van het feit dat het kenteken is genoemd door een getuige’’, zegt woordvoerder Bart Vaessen. Ook de politie Oost-Brabant bevestigt dat Van Slooten niet bij het ongeluk betrokken was. De automobilist die dat wel was, is overigens nog niet gevonden.

Verkeerde kenteken Meindert van Slooten denkt dat de getuigen in Oirschot per ongeluk het verkeerde kenteken hebben doorgegeven aan de politie en dat zijn auto daardoor naar boven kwam in het onderzoek. ,,Er is misschien een letter omgedraaid of iets dergelijks.” Komt dit vaker voor? ,,In algemene zin kan dat natuurlijk voorkomen, men kan een cijfer of letter verkeerd hebben gezien. Of dat vaak gebeurt, is niet zeggen’’, aldus de politie.

Bewijs leveren Van Slooten vindt het raar dat hij zelf het verzoek kreeg met bewijsmateriaal te komen van zijn onschuld. De politie deed dit verzoek, omdat het veel tijd zou kunnen schelen. ,,Laat duidelijk zijn dat het uiteindelijk aan de politie en het OM is om eventuele betrokkenheid middels bewijs aan te tonen'', zegt politiewoordvoerder Luijten. Het OM sluit zich daarbij aan. ,,Uiteindelijk is het aan ons om te bewijzen of iemand bij een feit betrokken is'', aldus woordvoerder Vaessen.