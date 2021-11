Hoe maak je van een kind uit achterstandswijk een kansenkind?

Kamer soebat over vrijheid van onderwijs in debat over an­ti-homobeleid school

De vrijheid van onderwijs mag nooit worden misbruikt om de veiligheid van leerlingen in gevaar te brengen, oordeelt het progressieve deel van de Tweede Kamer in een debat over een school die homoseksualiteit afkeurt. Daarom moet de wetgeving hierover op de schop. Conservatieve partijen zien daar totaal geen brood in.

30 september