Hoe krijgen we corona onder controle? ‘Sommige groepen wekelijks of vaker testen’

LIVE | Tekort aan handschoe­nen in zorg, aantal doden in Mexico blijft stijgen

6:11 Nederlanders kunnen vanaf 15 juni weer op vakantie in veel landen binnen Europa. Wel zegt premier Mark Rutte dat mensen de lokale regels in acht moeten blijven nemen: ,,Ga wijs op reis.” Ook is bekendgemaakt dat verpleeghuisbewoners al vanaf 15 juni meerdere bezoekers mogen ontvangen, een maand eerder dan het kabinet zich tot dusver voornam. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus. Lees hier het vorige liveblog terug.