Hoe kansrijk ben je in een kleurrijke wijk?

In de ideale wereld is onderwijs 'de grote gelijkmaker': uitgroeien tot een gelukkige, economisch succesvolle volwassene. Toch lukt dat steeds minder goed in Nederland. Waarom? En ook: hoe moet het dan wel?

Agnieska *(9) is een vrolijke meid. Behulpzaam, ondernemend, geinig koppie. Toch gaat het niet goed op school. Als dochter van Poolse arbeidsmigranten is ze sinds haar 4de in Nederland, en ondanks een taalachterstand praat ze honderduit, met een aandoenlijk Haags/Pools accent. Thuis spreken ze Pools; haar alleenstaande moeder vertrekt iedere ochtend om zes uur met een busje naar haar werk in het Westland. Haar drie kinderen, van 6, 9 en 11 jaar? Die zorgen zelf dat ze - met gevuld broodblik - keurig om half negen op school komen.

Althans, in theorie. De praktijk is dat Agnieska nogal eens een tram mist. En zonder eten op school verschijnt. Het noodrantsoen van juf – een laatje met ontbijtkoeken en ‘gezonde’ repen – biedt uitkomst. Aan het slaaptekort van Agnieska, de slechte huisvesting, de psychische problemen van moeder en het feit dat het ‘te duur’ en ‘gedoe’ voor mama is om aan de grootste wens van Agnieska (lid worden van de voetbalclub) te voldoen, kan de juf weer weinig doen.

Monster

Kansenongelijkheid is een veelkoppig monster, weet directeur Gerard van Vliet van de Haagse Jeroenschool, een kleurrijke basisschool in Spoorwijk, een wijk met veel arbeidsmigranten. Zijn school scoort bijna maximaal (39,7 (op de maximale score van 40) op de ‘achterstandsscore’. Een school die hoog scoort, krijgt extra geld van het Rijk én van de gemeente Den Haag. Daar bovenop komen nog onder meer de gelden om corona-achterstanden (Nationaal Programma Onderwijs, de ‘NPO-gelden’) te bestrijden. Van Vliet: ,,Grof gezegd is eenderde deel van ons schoolbudget ‘achterstandsgeld’: we zitten als kleurrijke school nou eenmaal in een ingewikkeld gebied.’’

Het betekent ook dat een witte school met veel hoogopgeleide ouders eenderde minder budget heeft dan de Jeroenschool. Of dat eerlijk is? En of het helpt, al dat extra geld? Daar heeft Van Vliet wel ideeën over. Simpel gesteld: er is geld zat, maar een enorm tekort aan - professionele - handjes. Van Vliet: ,,We kampen momenteel met twee onderwijsrampen: corona en het lerarentekort.’’

Op zijn school zijn al vanaf augustus drie fulltime vacatures die maar niet vervuld raken. ,,En in zeven groepen geven leerkrachten les die ‘anders bevoegd’ zijn.’’ Voor alle duidelijkheid: ‘anders bevoegd’ betekent dat de lesgevers geen pabo-diploma hebben, maar bijvoorbeeld onderwijsassistent of zij-instromer-in-opleiding zijn, of nog bezig met de pabo.

Kleinere klassen

Het lerarentekort in het basisonderwijs is niet exclusief Haags of binnenstedelijk. Wel is de nood in de binnensteden het grootst: in Den Haag bedraagt het huidige lerarentekort 16 procent, in Amsterdam 15,3 procent en in Rotterdam 13,2 procent, terwijl het landelijk gemiddelde 8,5 procent bedraagt (cijfers december 2021). In de praktijk betekent het dat directeuren elke ochtend met angst en beven wakker worden en de school-appgroep openen: bijna iedere zieke juf of meester betekent ‘de klas thuis houden’. En juist in een omgeving waar kinderen elk uurtje lestijd goed kunnen gebruiken, wil niemand dat.

Quote Zet je een minkukel voor de klas, dan heb je nog niks aan al die miljoenen Gerard van Vliet, directeur Jeroenschool, Den Haag

Met de extra gelden kan Van Vliet wel andere dingen doen om zijn kinderen kansrijker te maken. ,,Wij hebben nu kleine klassen, gemiddeld zo’n 21 leerlingen. Uit alle internationale onderzoeken blijkt: klassenverkleining is het meest efficiënte instrument om tot betere leerprestaties te komen.’’ Immers: in kleinere klassen heeft de leerkracht meer tijd om leerlingen individueel te helpen. Disclaimer van Van Vliet: dan moeten het wel kwalitatief goede leraren zijn. ,,Als je een minkukel voor de klas zet, heb je er nog niks aan.’’

Onder één dak

Het extra geld voor ‘kwetsbare scholen’ biedt nog meer mogelijkheden. Dankzij die financiële steun haalt Van Vliet steeds meer specialisten in huis: logopedist, ouderconsulent, schoolmaatschappelijk werk, fysiotherapeut en psycholoog. Een heel bewuste keuze, aldus Van Vliet.

Een van de grootste uitdagingen in binnensteden is, zeker bij nieuwkomers, het betrekken van ouders bij de opvoeding van hun kind. Van Vliet: ,,Dat veroordeel ik niet, maar het is een gegeven. Veel mensen hebben heel andere problemen aan hun hoofd dan hun kind helpen met huiswerk of ’s avonds een boekje voorlezen.’’

Quote 8,5 miljard extra NPO-budget voor het dempen van kansenongelijkheid in het onderwijs.

En door taalproblemen in combinatie met andere perikelen (slechte huisvesting, onderhuur, gezondheid) zijn veel ouders de weg in hulpverleners- en welzijnsland al kwijt voor ze ’m gevonden hebben. En dus is het volgens Van Vliet praktisch om alle professionals die een duidelijke relatie hebben met het opgroeiende kind onder één dak te hebben.

Extra uren

Alle grote steden gaan de strijd aan met kansenongelijkheid. Rotterdam-Zuid gaat onder de vlag van Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) sinds 2012 al achterstanden en kansenongelijkheid te lijf. Het Rijk, gemeente, scholen, corporaties, zorginstellingen en politie werken samen om schoolprestaties, maar ook kansen op het gebied van werk en wonen te vergroten. Op schoolniveau betekent het onder meer dat leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs extra uren krijgen, een verlengde schooldag dus. Dat zijn niet alleen schoolvakken, maar ook bijvoorbeeld sport, cultuur en techniek. Idee is dat leerlingen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze lid worden van een sport- of tekenclub of naar een museum gaan, talenten bij zichzelf ontdekken.

Quote 1/3 van het budget van een ‘kwetsbare’ basisschool kan bestaan uit ‘achterstandsgeld’

Astrid Kroos is programmamanager School & Zorg bij het NPRZ: ,,De meeste scholen zijn heel blij met de extra ondersteuning. En we zijn ervan overtuigd dat die extra uren zich uitbetalen.’’ Dat laatste was onder meer te zien in de verbeterde cito-scores van leerlingen van groep 8. Helaas: de laatste drie jaar lopen die scores juist weer terug. Het vermoeden is dat de oplopende lerarentekorten, en recentelijk corona, spelbreker zijn.

Zwaardere wapens

Om de trend van oplopende lerarentekorten om te buigen, pleit NPRZ al langer voor zwaardere wapens. ,,Wij pleiten al langer voor gedifferentieerde bonussen voor leraren op binnenstadsscholen. Op dit soort scholen heb je gewoon andere, of meer vaardigheden nodig: orde houden is lastiger, omgaan met thuisproblematiek, hoge in- en uitstroom van kinderen die de taal nauwelijks spreken, daar mag wat ons betreft best iets tegenover staan.’’ Overigens is die smeekbede inmiddels deels verhoord: leerkrachten van scholen ‘die te maken hebben met veel uitdagende leerlingen’ krijgen de komende twee jaar een toelage van 5 tot 8 procent op hun normale salaris.

Tegelijkertijd zoekt NPRZ op creatieve manieren naar extra handen. Zo worden hbo-studenten van de Hogeschool Rotterdam in het programma ‘Mentoren op Zuid’ gekoppeld aan leerlingen van de basisschool of voortgezet onderwijs. De studenten fungeren als ‘mentor’ van een kind en helpen bijvoorbeeld bij huiswerk.

Middenschool

Zeker na de confronterende tv-serie Klassen, waarin pijnlijk bleek hoe schrijnend de situatie is voor veel binnenstadskinderen op kleurrijke scholen, is het bestrijden van kansenongelijkheid ook politiek een hot item. En met extra steun, meer aandacht voor voorschoolse educatie, verlengde schooldagen en goedbedoelde particuliere initiatieven wordt gepoogd het tij te keren. Allemaal leuk en aardig, denkt schooldirecteur Van Vliet, maar vaak ook een kansloze missie. Als je ‘het systeem’ grondig wilt veranderen, zijn ook grondige maatregelen nodig. En taal is daarbij voorwaarde één. ,,Ik ben met een groep schoolleiders op werkbezoek in Nebraska geweest. Daar moeten nieuwkomers verplicht integreren. Niks vrijblijvends: hup, eerst de taal leren. Hier in Nederland zijn wij gewoon niet zo aardig voor nieuwkomers. We zeggen ‘welkom’, maar vervolgens moeten ze het zelf maar uitzoeken.’’

Van Vliet pleit voor een rigoureuze aanpak. Want één instantie weet iedere ouder te vinden: de school. Een baken van veiligheid, een baken van rust ook. Van Vliet: ,,De school is de enige betrouwbare partner in de wijk. In onze wijk zitten misschien wel dertig welzijnsorganisaties, met de beste bedoelingen. Ze hebben allemaal te maken met hun eigen reorganisaties, belangen en opvattinkjes, dat schiet gewoon niet op. Terwijl wij als school exact weten wat er speelt in de wijk. Ik ben voorstander van een systeem waarbij je een schooldirecteur én een wijkmanager samen aanstelt voor de hele wijk. Geef ze een budget en dan maken ze samen een plan op maat, waarbij de school het centrale aanspreekpunt is. En geef kinderen na schooltijd de gelegenheid om samen te sporten, muziek te maken, te koken, met hun handen te werken, maar doe alsjeblieft geen schoolvakken. Dat levert hele andere energie op; kinderen moeten ook leren spelen.’’

Quote Een midden­school zou kwetsbare kinderen een betere kans kunnen geven Hans Orelio, interim-directeurSBO Merlijn, Den Haag

Allergisch voor gehuil

En over die andere energie gesproken: Van Vliet weigert het woord ‘achterstandsschool’ te gebruiken (‘kleurrijk klinkt zoveel beter’) en is allergisch voor gehuil dat alles en iedereen kansarm is als je in een ‘moeilijke’ wijk woont. Want ja, de wereld is ongelijk. ,,Natuurlijk, het maakt nogal uit of je in Sierra Leone, in de Schilderswijk of in de Haagse Vogelwijk wordt geboren. Maar als wij ons onderwijs donders goed op orde hebben, als wij als school optimisme uitstralen, als kinderen en ouders zich welkom en veilig voelen, als we rust en regelmaat bieden en een omgeving creëren waarin het kind tot leren komt, dan kan iedereen kansrijk worden.’’

En nee, zegt Van Vliet, roep dan vooral niet als ouder dat je pas ‘kansrijk’ bent als je op de universiteit belandt. ,,Tussen rioleringsmedewerker en hoogleraar op de universiteit zitten ongelofelijk veel mooie beroepen waarin je heel gelukkig kunt worden, en waarmee je een prima boterham kunt verdienen. Nu sturen we hele volksstammen naar de mavo of havo, waarna die kinderen terechtkomen in bullshitbanen op een saai kantoor. Terwijl wij zitten te springen om bakkers, timmerlui, loodgieters en technici. Meer waardering uitspreken voor vakopleidingen en vakmensen, dat helpt ook al als je het hebt over een gouden toekomst.’’

*Agnieska is niet haar echte naam.

Leo van Marrewijk is journalist en parttime leerkracht op een binnenstadschool