Hoe informeer je bewoners over komst psychiatrische kliniek? Niet zoals Bilthoven dat deed: ‘Onfatsoenlijk’

OM: Fataal afgelopen undercover­ope­ra­tie bij Joop M. heeft weinig bewijs opgeleverd

De dramatische undercoveroperatie van de politie in Zevenbergschen Hoek, waarbij een agent uiteindelijk zelfmoord pleegde, heeft volgens de officier van justitie ,,niet of nauwelijks belastende of ontlastende informatie’’ opgeleverd.

11 januari