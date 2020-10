Hoe houden we het gezellig de komende vier weken? ‘Voor singles kan dit de nekslag zijn’

Carla zat zes maanden in lockdown in Peru: ‘Op elke straathoek stonden militairen’

11 oktober Wat een ontspannen rondreis door Peru had moeten worden, eindigde anders dan Carla Carmala Emmen (62 jaar) kon bevroeden. Ze zat, samen met de Peruaanse Rio, zes maanden in lockdown. Een deel daarvan bracht het koppel door in de jungle. Ze is terug in Rotterdam, maar dat is wennen. ,,Ik denk elke dag nog aan de Peruaanse mensen. Die grenzeloze armoede daar, dat was heftig.’’